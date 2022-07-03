مانشستر يونايتد يحدد سعر كريستيانو رونالدو

كشفت صحيفة "إكسبريس" البريطانية اليوم الأحد عن السعر الذي يريده مانشستر يونايتد مقابل التخلي عن خدمات نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويعد بايرن ميونيخ وتشيلسي إلى جانب نابولي وروما أبرز المهتمين بالهداف المخضرم، إلا أن أجوره الضخمة ترجح كفة النادي البافاري والبلوز.

ونقلت مصادر عن "صاروخ ماديرا" أمس أنه يرغب بالرحيل عن ملعب أولد ترافورد بحال وصول عرض مناسب، كونه يرغب بالمشاركة مع فريق ينافس في دوري أبطال أوروبا.

ما هي القيمة التي يريدها مانشستر يونايتد مقابل بيع رونالدو ؟

ويريد يونايتد 12.9 مليون جنيه استرليني نظير رحيل صاحب الـ 37 عاماً الذي ما زال عقده الحالي يمتد لموسم آخر.

وهذه هي نفس القيمة التي دفعها النادي الإنجليزي لجلب البرتغالي من يوفنتوس صيف العام المنصرم.

وسجل رونالدو الموسم الماضي 24 هدفاً في جميع البطولات منها 16 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز ساهمت في تحقيق مانشستر يونايتد للمركز السادس المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي.