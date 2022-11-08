مانشستر يونايتد يحدد هدفه الأول في سوق الانتقالات

سيصب مانشستر يونايتد جل تركيزه على جلب النجم الدولي الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام إلى ملعب أولد ترافورد صيف العام القادم وفقاً لشبكة "سكاي" بشقها الألماني.

وتابعت إدارة الشياطين الحمر تطور مستوى لاعب خط وسط بوروسيا دورتموند البالغ من العمر 19 عاماً خلال الأشهر الماضية، وأجمع مسؤوله على ضرورة التحرك لاستقطابه بعد نهاية الموسم الجاري.

مانشستر يونايتد ليس الطرف الوحيد المهتم ببيلينغهام

ويخشى يونايتد خسارة النجم الشاب لصالح أحد خصومه كونه مطلب للعديد من الأندية الكبيرة في قارة أوروبا وسط توقعات بوصول قيمة الصفقة لنحو 150 مليون يورو بحال إتمامها.

ويرغب المدير الفني الهولندي إيريك تين هاغ في تعزيز خط وسط يونايتد بلاعب قادر على التحكم بوتيرة اللعب، ويرى أن الإنجليزي الصاعد هو الخيار المثالي.

لكن طموحات الشق الأحمر من مدينة مانشستر تواجه تهديداً كبيراً من الجار سيتي إضافة لليفربول وتشيلسي وريال مدريد وجميعها أطراف مغرية وقادرة على إقناع اللاعب بمشاريعها.