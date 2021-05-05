مانشستر يونايتد يحدد 3 بدائل لبوغبا

كشف تقرير عن تخطيط مانشستر يونايتد لمرحلة ما بعد بول بوغبا إذا ما قرر الرحيل نهاية الموسم الجاري.

وينتهى عقد الفرنسي مع مانشستر يونايتد في صيف 2022، ولم يوافق صاحب الـ 28 عاماً على التجديد حتى الآن.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن بوغبا يشترط الحصول على 500 ألف جنيه استرلينى أسبوعياً من أجل التجديد، في الوقت الذي حدد فيه النادي مبلغ 400 ألف فقط.

وقالت صحيفة «ميترو» البريطانية أن مانشستر يونايتد حدد 3 أسماء كخيارات محتملة لتدعيم خط الوسط بحال رحيل بوغبا.

وأضافت أن المرشحين هم ديكلان رايس (ويست هام يونايتد)، وويلفريد نديدي (ليستر سيتي)، وساوول نيغيز (أتلتيكو مدريد).

ويرغب يونايتد في معرفة موقف بوغبا في أسرع وقت ممكن من أجل عرضه للبيع هذا الصيف إذا لم يوافق على التجديد، لتجنب رحيله مجاناً في الصيف التالي.