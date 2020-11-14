مانشستر يونايتد يحسم الجدل حول مصير سولشاير

جدد المدير التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد إد ودوارد الثقة في المدرب أولي غونار سولشاير على الرغم من البداية السيئة للشياطين الحمر في الدوري الإنجليزي.

وقال ودوارد على هامش إعلان النتائج المالية للنادي للربع الأول من موسم 2020–2021 “بينما لا يزال هناك عمل شاق يتعين القيام به لتحقيق قدر أكبر من الاتساق، فإننا لا نزال ملتزمين تماماً بالمسار الإيجابي الذي نسلكه مع أولي مع استمرار الفريق في التطور”.

وسبق لودوارد تأكيد ثقته للمدير الفني النرويجي في أكتوبر الماضي بعد نتيجتي يونايتد المتناقضتين عندما مني بخسارة مذلة على أرضه أمام توتنهام (1–6) في الدوري المحلي، وفوزه الثمين خارج قواعده على مستضيفه باريس سان جيرمان (2–1) في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

حقق مانشستر يونايتد نتائج متذبذبة عقب فوزه على باريس سان جيرمان حيث سقط في فخ التعادل السلبي مع ضيفه تشيلسي، ثم أكرم وفادة لايبتزيغ بخماسية نظيفة في المسابقة القارية العريقة، لكنه خسر مرتين متتاليتين أمام ضيفه آرسنال 0–1 في الدوري وأمام مستضيفه باشاك شهير 1–2 في دوري الأبطال، قبل أن يستعيد سكة الانتصارات بفوز ثمين على مستضيفه إيفرتون 3–1.

ويحتل مانشستر يونايتد الذي لم يحقق أي فوز على أرضه في الدوري، المركز الرابع عشر بفارق ثماني نقاط خلف ليستر سيتي المتصدر، فيما يتصدر مجموعته في دوري الأبطال برصيد ست نقاط بفارق الأهداف أمام لايبتزيغ.

على الصعيد المالي، أعلن ودوارد عن خسارة قدرها 27 مليون جنيه استرليني (30 مليون يورو)، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى غياب الجماهير مع إقامة المباريات خلف أبواب مغلقة بسبب فيروس كورونا المستجد.

كما تراجعت الإيرادات التجارية بنسبة 25 في المئة بسبب إلغاء جولة ما قبل الموسم وانخفاض مبيعات منتجات النادي في أيام المباريات دون وجود مشجعين.