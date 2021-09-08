  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. مانشستر يونايتد يختار خليفة بوغبا

مانشستر يونايتد يختار خليفة بوغبا

منشور 08 أيلول / سبتمبر 2021 - 06:09
بول بوغبا
بول بوغبا

اختار مانشستر يونايتد لاعب خط وسط ويست هام المتميز ديكلان رايس لتعزيز صفوف الفريق صيف العام القادم.

وقالت صحيفة "مانشستر إيفنينغ نيوز" البريطانية أن إدارة الشياطين الحمر تتحسب رحيل النجم الدولي الفرنسي بول بوغبا.

وينتهي عقد الفرنسي مع نهاية الموسم الجاري، ويبدو أنه يدرس جدياً الرحيل عن ملعب أولد ترافورد.

وسيكون رايس البالغ من العمر 22 عاماً البديل المثالي لتعويض بوغبا المطلوب من قبل ريال مدريد وباريس سان جيرمان ويوفنتوس.

وتألق النجم الشاب مؤخراً وبات عنصراً أساسياً في تشكيلتي الهامرز وفريق الأسود الثلاثة.

يذكر أن رايس خاض 148 مباراة مع ويست هام يونايتد وسجل له 5 أهداف، كما مثل منتخب إنجلترا 25 مرة وسجل هدفين.

ديكلان رايس مطلوب من قبل مانشستر يونايتد
ديكلان رايس مطلوب من قبل مانشستر يونايتد
كلمات دالة:بول بوغباديكلان رايسويست هام يونايتدمانشستر يونايتدريال مدريدباريس سان جيرمانيوفنتوس

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...