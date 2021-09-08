مانشستر يونايتد يختار خليفة بوغبا

اختار مانشستر يونايتد لاعب خط وسط ويست هام المتميز ديكلان رايس لتعزيز صفوف الفريق صيف العام القادم.

وقالت صحيفة "مانشستر إيفنينغ نيوز" البريطانية أن إدارة الشياطين الحمر تتحسب رحيل النجم الدولي الفرنسي بول بوغبا.

وينتهي عقد الفرنسي مع نهاية الموسم الجاري، ويبدو أنه يدرس جدياً الرحيل عن ملعب أولد ترافورد.

وسيكون رايس البالغ من العمر 22 عاماً البديل المثالي لتعويض بوغبا المطلوب من قبل ريال مدريد وباريس سان جيرمان ويوفنتوس.

وتألق النجم الشاب مؤخراً وبات عنصراً أساسياً في تشكيلتي الهامرز وفريق الأسود الثلاثة.

يذكر أن رايس خاض 148 مباراة مع ويست هام يونايتد وسجل له 5 أهداف، كما مثل منتخب إنجلترا 25 مرة وسجل هدفين.