مانشستر يونايتد يختار خليفة دافيد دي خيا

وجه نادي مانشستر يونايتد أنظاره صوب البرتغالي ديوغو كوستا حارس مرمى بورتو لخلافة الإسباني دافيد دي خيا وفقاً لصحيفة "ميترو" البريطانية.

وأرسل النادي الإنجليزي كشافيه لمراقبة الدولي البرتغالي البالغ من العمر 23 عاماً والذي مثل بلاده في 7 مباريات دولية حتى الآن.

ويرتبط كوستا بعقدٍ مع بورتو سيصل إلى نهايته في صيف عام 2026، فيما تبلغ قيمته 25 مليون يورو حالياً.

دي خيا مرشح للرحيل عن مانشستر يونايتد

في الجانب المقابل، يواجه دي خيا مرحلة صعبة في ظل الأهداف الكثيرة التي تلقته شباكه هذا الموسم ولعدم وضوح طبيعة العلاقة بينه وبين المدير الفني الهولندي إيريك تين هاغ.

ومع بلوغ الإسباني عامه الـ 31 ووصول عقده الحالي مع يونايتد إلى عامه الأخير، باتت لزاماً على الإدارة البحث عن بديل مناسب يستطيع حماية عرين الفريق في السنوات القادمة.