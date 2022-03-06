مانشستر يونايتد يختار ليفاندوفسكي لتعويض رحيل رونالدو

كشفت تقارير إعلامية بأن مانشستر يونايتد بات يستعد للحياة ما بعد الهداف الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يبدو في طريقه للرحيل عن النادي بعد انتهاء الموسم الجاري.

ورغم العودة المظفرة لـ "صاروخ ماديرا" صيف العام الماضي وبدايته القوية في ملعب أولد ترافورد، إلا أن الأسابيع الأخيرة شهدت تراجعاً مخيفاً في مستواه.

كما بدا أن تأثير صاحب الـ 37 عاماً على الفريق بات أقل وضوحاً، وأصبحت خيبة الأمل والانزعاج واضحة على تصرفاته تحت إشراف المدير الفني الألماني رالف رانغنيك.

ودفعت هذه العوامل إدارة يونايتد للتفكير بالنجم الدولي البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ.

ويعد صاحب الـ 33 عاماً أحد أفضل المهاجمين خلال العقد الأخير ويمتد عقده الحالي مع بايرن ميونيخ حتى صيف عام 2023.

ورغم أن التمديد لفترة أخرى يبدو خياراً متوقعاً، إلا أن "ليفا" أعرب وفقاً لتقارير إعلامية عن عدم ممانعته بخوض تجربة جديدة خارج ألمانيا.

وكشف موقع "90min" أن إدارة الشياطين الحمر تواصلت مع ممثلي الهداف البولندي المخضرم وطلبت أن تظل على اطلاع بآخر مستجدات مفاوضات تمديد عقده.