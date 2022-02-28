مانشستر يونايتد يخشى خسارة بوتشيتينو لصالح ريال مدريد

رغم أن مانشستر يونايتد يعد الوجهة المتوقعة القادمة للمدير الفني ماوريسيو بوتشيتينو إلا أن الأرجنتيني لن يمانع حزم حقائبه صوب إسبانيا للإشراف على ريال مدريد.

وعانى صاحب الـ 49 عاماً منذ وصوله لتدريب باريس سان جيرمان في يناير من عام 2021 ولم يتمكن حتى الآن من ترسيخ أفكاره وتكتيكاته مع الفريق الفرنسي.

ويتوقع أن يرحل مدرب ساوثهامبتون وتوتنهام هوتسبير السابق عن ملعب بارك دي برانس بعد نهاية الموسم الجاري في ظل تنافس مانشستر يونايتد وريال مدريد على خدماته.

وقالت صحيفة "دايل مايل" البريطانية أن ريتشارد أرنولد المدير التنفيذي في يونايتد يسعى لتعيين مدير فني دائم في أسرع وقت ممكن حتى يساعد في تشكيل سياسة التعاقدات خلال الصيف.

تقارير إسبانية تربط بوتشيتينو بتدريب ريال مدريد

لكن "دياريو سبورت" الإسبانية أكدت أن "بوتش" يتحرق لتدريب ريال مدريد وأنه سينقض على المنصب إن سنحت له الفرصة خلال الصيف.

وأثيرت شائعات خلال الأيام الماضية عن رغبة فلورنتينو بيريز رئيس ريال في التخلي عن المدرب الحالي كارلو أنشيلوتي بعد نهاية الموسم.

وأتت هذه التطورات عقب خسارة الفريق الملكي أمام باريس سان جيرمان 0-1 في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا والتي قدم خلالها لاعبو المدير الفني الإيطالي عرضاً دفاعياً مخيباً للآمال.

ويرتبط مصير أنشيلوتي بقدرة ريال مدريد على الفوز بلقب الدوري الإسباني الذي يتصدره حالياً.

ومن العوامل التي ستلعب دوراً في تحديد وجهة بوتشيتينو المقبلة عدم قدرة مانشستر يونايتد على التأهل لدوري أبطال أوروبا.