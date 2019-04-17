مانشستر يونايتد يخشى خسارة دي خيا

منشور 17 نيسان / أبريل 2019 - 02:36
دافيد دي خيا
دافيد دي خيا

كشفت صحيفة "إنديبيندنت" البريطانية أن مصير الحارس دافيد دي خيا مع مانشستر يونايتد بات موضع شك.

ويرفض الدولي الإسباني حتى الآن تجديد عقده الذي ينتهي عام 2020، وبات هناك "خوف فعلي" وفقاً للصحيفة في أورقة النادي من رحيل صاحب الـ 28 عاماً.

وحتى الآن، يرفض أولي غونار سولشاير والمسؤولون في يونايتد منح دي خيا الأجر الأسبوعي الذي يتقاضاه زميله أليكسيس سانشيز والذي يصل إلى 400 ألف جنيه استرليني.

ويراقب كلٌ من يوفنتوس وباريس سان جيرمان وضعية الحارس، وسيكونان مستعدين للانقضاض نهاية الموسم بحال سنحت لهما الفرصة لضمه.

كلمات دالة:مانشستر يونايتددافيد دي خياباريس سان جيرمانيوفنتوس

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