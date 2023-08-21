مانشستر يونايتد يخطط لخطف صفقة مهمة من الدوري السعودي

دخل نادي مانشستر يونايتد على خط المنافسة للحصول على توقيع نجم الوسط في باريس سان جيرمان ماركو فيراتي، والذي ارتبط اسمه الفترة الماضية بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وأبدى من جهته نادي باريس سان جيرمان استعداده التام للاستماع إلى العروض التي ستقدم للاعب الدولي الإيطالي، في الوقت الذي تتطلع فيه إدارة النادي الفرنسي إلى تخفيف فاتورة الرواتب بسبب قانون نظام الللعب المالي النظيف.

منافسة بين مانشستر يونايتد والدوري السعودي في صفقة ماركو فيراتي

وفقًا لموقع "Tribalfootball" نقلًا عن صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن الهلال السعودي تواصل الفترة الماضية مع ماركو فيراتي وتم الاتفاق على الشروط الشخصية، ولكن تبقى لاتفاق بخصوص المبلغ الذي سيدفع لباريس سان جيرمان في صفقة الانتقال والذي يصل لـ60 مليون يورو.

من ناحية أخرى، تشير التقارير أن مانشستر يونايتد بدأ بالتحرك والمنافسة على الصفقة خاصة بعد أن أكدت بعض المصادر أن هناك اهتمام من جانب فيراتي للانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

الجدير بالذكر أن نجم الوسط الإيطالي ماركو فيراتي غاب عن أول لقائين لنادي باريس سان جيرمان في الموسم الجديد من الدوري الفرنسي، ولكن لا شيء مؤكد حتى الآن حول رحيله عن الفريق هذا الصيف.