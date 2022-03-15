مانشستر يونايتد يخطط للتقدم بعرض لضم هاري كين

قالت صحيفة "ميرور" البريطانية أن مانشستر يونايتد يدرس التقدم بعرض لضم النجم الدولي الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير الصيف القادم.

وبدا أن صاحب الـ 28 عاماً على أعتاب الانتقال للغريم مانشستر سيتي الصيف الماضي، إلا أن مغالاة سبيرز في المطالب أدى لانهيار الصفقة.

ويخطط يونايتد الآن لتقديم عرضٍ مغرٍ ينقل نجم منتخب إنجلترا من لندن إلى مانشستر بعد انتهاء الموسم الجاري.

وسعى النادي الأحمر لاستقطاب إيرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند، لكنه أدرك أن الحصول على خدماته سيكون في غاية الصعوبة مما دعاه للتفكير بخيارات أخرى.

وقد يرى كين نفسه يلعب من جديد تحت إشراف الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو الذي تسعى إدارة الشياطين الحمر لجلبه إلى ملعب أولد ترافورد من باريس سان جيرمان.

يذكر أن عقد المهاجم العملاق مع توتنهام سينتهي في صيف عام 2024.