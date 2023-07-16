أقدم نادي مانشستر يونايتد على تخفيض سعر مدافعه الإنجليزي هاري ماغواير، وذلك لتسهيل انتقاله إلى نادي وست هام يونايتد الذي أبدى اهتمامه بخدمات اللاعب الموسم المقبل.

وبحسب التقارير الأخيرة، فإن ماغواير لا يمانع فكرة الرحيل عن الأولد ترافورد هذا الصيف، ومستعد للبدء في مكان جديد خاصة بعد أن أصبح خارج حسابات المدرب الهولندي إيريك تين هاغ.

مانشستر يونايتد يخفض سعر ماغواير لتسهيل انتقاله إلى وست هام

وفقًا لـ"Daily Mail"، فإن مانشستر يونايتد مستعد لبيع هاري ماغواير بسعر 40 مليون جنيه إسترليني لنادي وست هام يونايتد بعد أن عرض سعره في البداية بمبلغ 50 مليون جنيه إسترليني.

ومع ذلك، لن يقوم الشياطين الحمر بأي خطوة في هذه الصفقة، وستترك الإدارة القرار النهائي للاعب ليقرر ما إذا كان يريد الانتقال إلى الهامرز أو إلى نادٍ آخر.

يشار إلى أن هاري ماغواير شارك الموسم الماضي مع المان يونايتد أساسيًا فقط في 8 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أن تين هاغ كان اعتماده الكلي في خط الدفاع على كل من رافاييل فاران والأرجنتيني ليساندرو مارتينيز.