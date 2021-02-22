مانشستر يونايتد يدخل سباق ضم هالاند

قال أولي غونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أن المستقبل يبدو جيداً بالنسبة له، وأنه حصل على الدعم من جانب ملاك النادي لإبرام صفقات من العيار الثقيل ربما يكون من بينها التعاقد مع النجم إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند.

وكان مانشستر يونايتد قد أخفق في مساعيه لضم النرويجي العام الماضي، حيث اختار المهاجم النرويجي المتألق الانضمام إلى دورتموند قادماً من ريد بول سالزبورغ، في ظل الشكوك التي حامت حينذاك حول مستقبل سولشاير مع يونايتد.

وواجهت عائلة غلايزر، المالكة لمانشستر يونايتد، انتقادات بعد أن رفض النادي دفع 120 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع جايدون سانشو زميل هالاند في بوروسيا دورتموند، في سوق الانتقالات الصيفي الماضي.

لكن سولشاير يشعر الآن بتفاؤل إزاء فرص استمراره في تدريب مانشستر يونايتد، حسبما ذكرته صحيفة “ميرور” البريطانية.

كما يشعر سولشاير بأنه بعد إنهاء الموسم الماضي ضمن المراكز الأربعة الأولى بالدوري الإنجليزي، تتعزز فرص إبرام صفقات مع نجوم من الطراز العالمي وهو ما تتطلع إليه الجماهير بحماس، لكن بشرط أن يحسم الفريق تأهله مجدداً لدوري الأبطال.

وقال سولشاير: “لدينا خطة لنصبح فريقاً ناجحاً للغاية. فريق يتطلع أبرز اللاعبين للانضمام إلى صفوفه… علينا التطور والاقتراب أكثر من منصات التتويج بالبطولات.

"لا يمكنني قول أي شيء بشأن تحديد أفراد. لكننا حصلنا على الدعم. سيواصل الملاك دعم النادي ودعمي، ونتمنى تطوير الفريق”.