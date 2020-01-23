مانشستر يونايتد يدرس استعادة "الخائن الأكبر" تيفيز

يدرس مانشستر يونايتد استعادة مهاجمه السابق كارلوس تيفيز خلال فترة الانتقالات الجارية لتعويض الغياب الطويل لهدافه ماركوس راشفورد.

وقالت صحيفة «توتوسبورت» الإيطالية، أن النجم الأرجنتيني الذي يلعب حالياً لبوكا جونيورز، قد يعود إلى الشياطين الحمر بشكل مؤقت لتعويض غياب راشفورد الذي تعرض لإصابة ستبعده عن المشاركة قرابة 3 أشهر.

ويملك صاحب الـ 36 عاماً، تاريخاً كبيراً مع يونايتد إذ قضى في صفوفه موسمين شارك خلالهما في 63 مباراة وأحرز 19 هدفاً، قبل أن يصبح «الخائن الأكبر» في عيون الجماهير عقب انتقاله مباشرة في 2009 إلى الغريم مانشستر سيتي.