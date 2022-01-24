مانشستر يونايتد يدرس التعاقد مع إنريكي أو لوبيتيغي

يستعد مانشستر يونايتد للتعاقد مع مدير فني دائم قبل بداية موسم 2022-2023 وفقاً لتقرير نشره موقع "ذا أثلتيك".

وتتضمن الأسماء التي تم طرحها كلاً من ماوريسيو بوتشيتينو (باريس سان جيرمان)، وإيريك تين هاغ (أياكس).

لكن اسمي لويس إنريكي (منتخب إسبانيا)، وجولين لوبيتيغي (إشبيلية) باتا مطروحين أيضاً.

وتم تعيين رالف رانغنيك مؤخراً خلفاً للمقال أولي غونار سولشاير وبصورة مؤقتة حتى نهاية الموسم الجاري.

وسيتحول رانغنيك لمنصب استشاري بعد ذلك على أن يساعد في وضع استراتيجية داخل النادي.

يذكر أن إنريكي قاد برشلونة للفوز بثلاثية الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا عام 2015 قبل أن يتولى قيادة منتخب إسبانيا في 2018 ليقوده إلى نصف نهائي بطولة يورو 2020 ونهائي دوري الأمم الأوروبية.

فيما فاز لوبيتيغي مع إشبيلية ببطولة الدوري الأوروبي كما قاد الفريق الأندلسي لتحقيق أحد المراكز الأربعة الأولى في الليغا لموسمين متتاليين.