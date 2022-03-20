مانشستر يونايتد يدرس التقدم بعرض لضم ياسين بونو

قالت صحيفة "ميرور" البريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد تدرس التعاقد مع النجم الدولي المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية بعد نهاية الموسم الجاري.

ويمتد عقد صاحب الـ 30 عاماً مع النادي الأندلسي حتى صيف عام 2024.

ويعتبر المغربي أحد أبرز حراس المرمى في منافسات الدوري الإسباني وقد لفت أنظار أتلتيكو مدريد الفرق الذي أطاح بيونايتد من دوري أبطال أوروبا قبل أسبوعين.

وخاض بونو 124 مواجهة في الليغا حتى الآن وحافظ على نظافة شباكه في 49 مناسبة.

وانضم نجم الحراسة إلى صفوف إشبيلية قادماً من جيرونا على سبيل الإعارة في عام 2019 قبل أن يوقع على عقدٍ يمتد لأربعة مواسم في عام 2020.

وتبلغ قيمة الدولي المغربي حالياً 15 مليون يورو وفقاً لموقع "ترانسفيرماركت" العالمي.