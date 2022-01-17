مانشستر يونايتد يدرس جلب مدرب دائم قبل نهاية الموسم

كشفت تقارير بريطانية بأن مانشستر يونايتد يدرس التعاقد مع مدير فني جديد ودائم قبل نهاية الموسم الجاري.

ويعد ماوريسيو بوتشيتينو (باريس سان جيرمان) وإيريك تين هاغ (أياكس) المرشحين الرئيسيين لخلافة المدرب الفني المؤقت رالف رانغنيك بدءاً من الموسم المقبل.

كما أن بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي يعد من ضمن الأسماء التي يتم دراسة جلبها وإن كان استقطابه أكثر صعوبة.

وسيلعب رانغنيك وفقاً لـ "مانشستر إيفنينغ نيوز" دوراً في عملية جلب المدير الفني الدائم قبل أن يستلم مهامه الاستشارية في الأول من يوليو القادم.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 نقطة وبفارق 24 نقطة عن غريمه مانشستر سيتي المتصدر.