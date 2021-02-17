مانشستر يونايتد يدرس ضم فالفيردي لتعويض بوغبا

يدرس مانشستر يونايتد ضم فيديريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد لتعويض الرحيل المتوقع لنجمه بول بوغبا.

ولم يخف الدولي الفرنسي رغبته في الرحيل عن الشياطين الحمر خلال المستقبل المنظور، كما كشف وكيل أعمال مينو رايولا في أكثر من مناسبة عن تفكير لاعب الوسط في تغيير الأجواء.

ووضعت إدارة يونايتد وفقاً لصحيفة "ذا سن" البريطانية قائمة بأسماء المرشحين لخلافة بوغبا في الوسط بحال رحيله الصيف القادم تتضمن فالفيردي.

وإذا أراد ريال مدريد تحديداً ضم بوغبا، وهو أمر ليس بالبعيد، فسيطالب مانشستر يونايتد بفالفيردي ضمن الصفقة.