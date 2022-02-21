مانشستر يونايتد يدعم خط دفاعه من الدوري الإيطالي

قال موقع "فيتشاخيس" الإسباني أن مانشستر يونايتد يدرس التقدم بعرض للتعاقد مع النجم الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي.

وارتبط النجم الفائز بكأس الأمم الإفريقية 2021 مراراً بالنادي الإنجليزي إضافة إلى برشلونة ومانشستر سيتي وتشيلسي ونيوكاسل يونايتد وغيرها من الأندية خلال الأشهر الماضية.

ويرغب يونايتد بتدعيم متوسط دفاعه في ظل معاناة هاري ماغواير ورافاييل فاران وفيكتور لينديلوف هذا الموسم.

ووصل صاحب الثلاثين عاماً إلى البارتينوبي في عام 2014 قادماً من غينك في صفقة وصلت قيمتها إلى نحو 7.75 مليون يورو.

وخاض كوليبالي 304 مباراة مع نابولي في جميع البطولات حتى الآن وينتهي عقده الحالي مع نادي الجنوب الإيطالي في صيف عام 2023.