مانشستر يونايتد يرد على العنصرية الموجهة لبوغبا وراشفورد

قرر مانشستر يونايتد تنظيم لقاء يشارك فيه عدد من رموز الفريق عبر فايسبوك من أجل محاربة العنصرية في الملاعب الإنجليزية.

وتعرض كل من بول بوغبا وماركوس راشفورد لإهانات عنصرية من قبل جماهير يونايتد عقب إهدار كليهما ركلتي جزاء في المباراتين الأخيرتين.

ورد بوغبا على الهجمات العنصرية التي تعرض لها مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال عبر حسابه على فايسبوك: "أجدادي وآبائي عانوا حتى أكون حراً اليوم وأعمل وأركب الحافلة وألعب الكرة".

وبخصوص ذلك، يريد مانشستر يونايتد تنظيم لقاء عبر فايسبوك من أجل توعية الجماهير ضد العنصرية.

يذكر أن يونايتد تعادل مع ولفرهامبتون، وخسر أمام كريستال بالاس في المباراتين اللتين شهدتا إهدار ركلتي الجزاء.