مانشستر يونايتد يرصد 90 مليون جنيه لضم كوليبالي

يرصد مانشستر يونايتد مبلغ 90 مليون جنيه استرليني من أجل التعاقد مع كاليدو كوليبالي مدافع نابولي.

ووفقاً لصحيفة «ميرور» البريطانية، يرى المدير الفني للشياطين الحمر أولي غونار سولشاير في الدولي السنغالي الخيار الأمثل لمزاملة هاري مافواير في خط الدفاع.

وأشارت الصحيفة إلى أن كوليبالي يشعر بالغضب منذ إقالة النادي للمدرب كارلو أنشيلوتي وتعيين جينارو غاتوزو بديلًا له في ديسمبر الماضي، إذ ادعت تقارير انهيار العلاقة بينه وبين رئيس النادي أوريليو دي لاورينتيس.

ولفتت «ميرور» إلى متابعة يونايتد للاعب على مدار أشهر ماضية، موضحة أن النادي سيتحرك الآن للحصول على خدماته في الصيف.

وبجانب قيمة الصفقة الضخمة، فإن النادي الإنجليزي سيجعل كوليبالي الأعلى أجراً في الفريق من أجل إقناعه بإتمام الصفقة، بحيث يتقاضى 350 ألف جنيه أسبوعياً، وهو الراتب الذي يحصل عليه حالياً الحارس دافيد دي خيا، أعلى لاعبي يونايتد أجراً.