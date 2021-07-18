مانشستر يونايتد يرفض دفع 50 مليون جنيه مقابل فاران

لم يتوصل مانشستر يونايتد لاتفاق بعد مع ريال مدريد حول صفقة انتقال المدافع رافاييل فاران وفقاً لأحدث التقارير القادمة من أوروبا.

ورغم أن الاتفاق مع الدولي الفرنسي حول البنود الشخصية لن يشكل مشكلة للشياطين الحمر، إلا أن التفاوض مع النادي الملكي يعد عقبة حقيقية.

ويرغب أولي غونار سولشاير مدرب يونايتد جلب مدافع من الطراز الأول حتى يزامل هاري ماغواير في الخط الخلفي.

وبعد عقد من الزمن قضاها في ملعب سانتياغو بيرنابيو، يتطلع فاران لخوض تحدٍ جديد، لا سيما وأن عقده يمتد لموسم آخر فقط.

صفقة فاران ليست قريبة كما كان يُعتقد

وبدا أن الطرفين باتا قريبين من التوصل لصيغة تناسبهما، إلا أن تقاريراً شددت اليوم على تباعد وجهات النظر.

ويعاني ريال مدريد من بعض المصاعب المالية، كونه يخطط لضم كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان، وسيسعى لبيع لاعبيه بأعلى الأسعار الممكنة حتى يمول صفقة المهاجم الفرنسي.

ويعني ذلك أن الملكي لن يمانع التخلي عن مدافعه شريطة دفع يونايتد للمبلغ المطلوب والذي قدرته وسائل الإعلام بقرابة 50 مليون جنيه استرليني، إلا أنه مبلغ يرفضه الإنجليز كلياً.