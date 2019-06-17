مانشستر يونايتد يرفض مبادلة لوكاكو بإيكاردي

رفض مانشستر يونايتد التفريط في روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان مقابل انتقال ماورو إيكاردي مهاجم النيراتزوري الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن يونايتد لا يمانع رحيل البلجيكي إلى إنتر، لكن ليس بأقل من 80 مليون يورو.

كما رفضت إدارة الشياطين فكرة الصفقة التبادلية التي تقضي بضم يونايتد لإيكاردي، مقابل انتقال لوكاكو إلى النيراتزوري.

وكان إيكاردي قد دخل في صدام مع إدارة إنتر ميلان، فور قرار النادي بتجريده من شارة القيادة، ومنحها لزميله، الحارس سمير هاندانوفيتش.

وادعى الدولي الأرجنتيني، معاناته من إصابة في الركبة عقب واقعة سحب الشارة، بالإضافة إلى مساومته لإدارة إنتر بشأن تجديد العقد، وهو ما وضعه في قائمة الراحلين عن النيراتزوري.