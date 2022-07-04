مانشستر يونايتد يريد إجراء 5 صفقات جديدة هذا الشهر

تخطط إدارة مانشستر يونايتد لإبرام 5 صفقات هذا الشهر لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين جدد يناسبون أسلوب المدير الفني الجديد الهولندي إيريك تين هاغ.

وسيستهل الشياطين الحمر موسمهم الصيفي بضم ظهير فاينورد تايريل مالاسيا.

كما وافق النجم الدنماركي كريستيان إريكسن على الانضمام للفريق في عقدٍ يمتد لثلاثة مواسم.

وقالت صحيفة "مانشستر إيفنينغ نيوز" الإنجليزية اليوم الاثنين أن يونايتد وافق مبدئياً على قيمة صفقة النجم الهولندي فرينكي دي يونغ مع برشلونة.

كما قدمت الإدارة عرضاً لاستقطاب مدافع أياكس ليساندرو مارتينيز.

ويرغب تين هاغ بجلب المهاجم البرازيلي أنتوني الذي قدم مستويات استثنائية مع أياكس.

وسيعمل النادي على التعاقد مع حارس يعوض دين هندرسون الذي غادر صوب نوتنغهام فوريست على سبيل الإعارة، ويعد دانييل باكمان حارس واتفورد أحد أبرز المرشحين للقدوم.