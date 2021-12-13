مانشستر يونايتد يريد خطف نجم برشلونة الشاب غافي

قالت تقارير إسبانية أن مانشستر يونايتد يطمح للحصول على خدمات النجم الدولي الإسباني الشاب غافي لاعب خط وسط برشلونة.

وبزغ نجم صاحب الـ 17 عاماً مؤخراً عقب تألقه مع البارسا ومع منتخب بلاده ليصبح هدفاً مهماً للعديد من أندية القارة العجوز خلال الفترة الماضية.

ويسعى البلاوغرانا للإبقاء على لاعب خط الوسط الذي يرتبط بعقدٍ يمتد حتى صيف عام 2023 ويحتوي بنداً يسمح برحيله مقابل 50 مليون يورو.

ويسعى النادي الكتالوني لتمديد عقد النجم الشاب لأطول فترة ممكنة مع إزالة البند المذكور أعلاه.

وشارك غافي في 20 مباراة بجميع البطولات حتى الآن مع برشلونة وبات عنصراً رئيسياً ومهماً في خطط المدير الفني الجديد تشافي هيرنانديز.