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مانشستر يونايتد يريد ضم كوليبالي

منشور 26 آذار / مارس 2020 - 07:19
كاليدو كوليبالي
كاليدو كوليبالي

سيمنح مانشستر يونايتد مدافعه كريس سمولينغ فرصة الانتقال إلى روما بشكل نهائي حيث يشارك اللاعب هذا الموسم مع فريق العاصمة الإيطالية على سبيل الإعارة.

ووفقاً لصحيفة “ذا سن” البريطانية، يريد يونايتد تعويض سمولينغ بكاليدو كوليبالي قائد ونجم نابولي.

وقالت صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية الشهيرة أن وجهة السنغالي القادمة قد تكون صوب الدوري الإنجليزي الممتاز مع رغبة الشياطين الحمر ومانشستر سيتي بضمه.

وواصلت الصحيفة تفاصيلها وقالت بأن أوريليو دي لاورنتيس، رئيس نادي نابولي والمنتج الشهير لا يرغب في ترك كوليبالي إلا إذا تم دفع 100 مليون جنيه استرليني رغم تبقي موسمين على عقده.

وتتوقف كافة المنافسات الأوروبية حالياً بسبب انتشار وباء كورونا في قارة أوروبا على وجه الخصوص، وعلى رأس الدول إيطاليا ثم إسبانيا وألمانيا وإنجلترا.

Via SyndiGate.info


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