مانشستر يونايتد يريد ضم 5 لاعبين جدد قبل نهاية سوق الانتقالات

يتطلع مانشستر يونايتد لإبرام 5 تعاقدات جديدة قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفي مع نهاية الشهر الجاري وفقاً لصحيفة "تيليغراف" البريطانية.

ويسعى النادي الإنجليزي لتدعيم مركز الظهير الأيمن، وجلب لاعبين اثنين في خط الوسط، ولاعب على الأجنحة، ومهاجم صريح بناء على مطالب مديره الفني الجديد الهولندي إيريك تين هاغ.

من هم اللاعبون المرشحون للقدوم إلى مانشستر يونايتد ؟

ومن الأسماء التي ارتبطت بالقدوم إلى ملعب أولد ترافورد يأتي كلٌ من الظهير البلجيكي توماس مونييه، والأميركي كريستيان بوليسيتش جناح تشيلسي، والبرازيلي كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد، والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب وسط لاتسيو، والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم برشلونة.

وتعرض يونايتد لانتكاسة قوية بعد سقوطه في أول مباراتين من الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز أمام برايتون (1-2)، وبرينتفورد (0-4) ليتذيل الترتيب العام.