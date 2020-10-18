مانشستر يونايتد يريد فالفيردي للتنازل عن بوغبا

قررت إدارة مانشستر يونايتد الموافقة على انتقال بول بوغبا إلى ريال مدريد، في حال حصولهم على خدمات فيدي فالفيردي في المقابل.

وأفادت صحيفة "ذا سن" البريطانية الأحد، أن مسؤولي يونايتد جددوا عقد الدولي الفرنسي حتى صيف 2022، من أجل التحكم في عملية بيعه الصيف القادم.

ويريد النادي الإنجليزي التوقيع مع الأوروغوياني بعد تألقه اللافت مع ريال مدريد، لذلك قد يكون بمثابة مفتاح انتقال بوغبا إلى أولد ترافورد.

يذكر أن زين الدين زيدان يصر على ضم كل من بوغبا وكيليان مبابي، خاصة مع تقدم سن لوكا مورديتش وكثرة إصابات إيدين هازارد.