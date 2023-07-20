مانشستر يونايتد يريد ياسين بونو

يتطلع مانشستر يونايتد لضم الحارس الدولي المغربي ياسين بونو نجم إشبيلية وفقاً لموقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي.

ومع أن النادي الإنجليزي على أعتاب ضم الحارس الكاميروني أندريه أونانا من إنتر ميلان في صفقة ضخمة ستصل قيمتها لنحو 55 مليون يورو، إلا أن مسؤولي النادي يسعون لضم حارس آخر.

يأتي هذا التوجه نظراً لاقتراب يونايتد من بيع الحارس دين هندرسون لجاره نوتينغهام فوريست.

ولا يمانع إشبيلية في بيع حارسه البالغ من العمر 32 عاماً، لكن شريطة وصول عرض مناسب من حيث القيمة.

ومن المستبعد أن يوافق بونو على لعب دور ثانوي، علماً بأنه ضمن دائرة اهتمام العديد من عمالقة أوروبا على غرار بايرن ميونخ وتوتنهام وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان، إضافة لنادي النصر السعودي.