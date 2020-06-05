مانشستر يونايتد يزاحم جاره سيتي على توقيع اسماعيل بن ناصر

انضم مانشستر يونايتد لجاره مانشستر سيتي في سباق الحصول على توقيع النجم اسماعيل بن ناصر، لاعب وسط أي سي ميلان، الذي يقدم مستويات كبيرة هذا الموسم.

ووفقاً لتقرير نشره موقع "فوتبول إيتاليا" الإيطالي، أبدى مانشستر يونايتد استعداده لحسم صفقة الدولي الجزائري الذي يرتبط بعقدٍ يمتد حتى 2024 مع ميلان، ويبلغ الشرط الجزائي في عقده 50 مليون يورو.

وذكر التقرير أن باريس سان جيرمان لطالما أبدى اهتماماً بخدمات بن ناصر، خاصة وأن مديره الرياضي ليوناردو سبق له العمل في ميلان، لكن عرضه حتى الآن لم يتحاوز حاجز 30 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أنه إذا نجح فريق في تقديم عرض يصل لهذا السعر، فإن ميلان لن يكون في وسعه القيام بالكثير من أجل الإبقاء على موهبته الجزائرية.

وسبق لبن ناصر اللعب لآرسنال وأرليس وتورز وإيمبولي، قبل أن تصل مسيرته لمحطتها الحالية في ميلان.

وتوج بن ناصر مع منتخب الجزائر بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر العام الماضي، وحصل على لقب لاعب البطولة.