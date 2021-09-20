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مانشستر يونايتد يستعد لجعل بوغبا الأعلى دخلاً في إنجلترا

منشور 20 أيلول / سبتمبر 2021 - 11:17
بول بوغبا
بول بوغبا

يستعد مانشستر يونايتد لجعل نجم خط الوسط الفرنسي بول بوغبا الأعلى دخلاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفقاً لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً نهاية الموسم الجاري، وقد ارتبط اسمه بالرحيل مراراً خلال الأسابيع الماضية صوب باريس سان جيرمان أو ريال مدريد أو يوفنتوس أو برشلونة.

وتسعى إدارة الشياطين الحمر لتمديد فترة بقاء بوغبا في أولد ترافورد من خلال تقديم عرض سيجعله يتقاضى 400 ألف جنيه استرليني أسبوعياً وهو رقم قياسي في إنجلترا.

وظهر الفرنسي بصورة مميزة منذ بداية الموسم الحالي، كما قدم أداءً جيداً مع منتخب فرنسا في بطولة يورو 2020 رغم الخروج المبكر.

وكشفت تقارير في الأيام الماضية أن تعاقد مانشستر يونايتد مع كريستيانو رونالدو شجع بوغبا على التفكير جدياً بالاستمرار مع الفريق لفترة أخرى.

بول بوغبا
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