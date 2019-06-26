مانشستر يونايتد يستعد لرحيل بوغبا

يبدو أن مانشستر يونايتد بات متخوفاً من إمكانية رحيل نجمه بول بوغبا المطلوب من قبل ريال مدريد ويوفنتوس، حيث أكدت صحيفة "ذا سن" البريطانية أنه سيعيد إحياء المفاوضات مع بوروسيا دورتموند للحصول على خدمات جادون سانشو المرشح لخلافة بوغبا.

وأفادت تقارير بأن النادي الإنجليزي رفض الاستغناء عن الدولي الفرنسي، مقابل التعاقد مع النجم نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان وفقاً لصحيفة "إندبيندنت" البريطانية.

وكان بوغبا قد أبدى رغبته مؤخراً في الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر، في ظل اهتمام ريال مدريد ويوفنتوس بالظفر بخدماته، حيث يُعد أولوية لمدرب الفريق الملكي زين الدين زيدان، كما قد يكون رجوعه إلى البيانكونيري وارداً هذا الصيف.