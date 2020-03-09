مانشستر يونايتد يستعد لضم سانشو والتخلص من لينغارد وبوغبا

قال موقع "جول" أن أولي غونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، يخطط للتخلص من جيسي لينغارد، تمهيداً لضم الهدف الرئيسي الموسم القادم جايدون سانشو.

وخسر ابن أكاديمية النادي صاحب الـ 27 عاماً مكانه في تشكيلة الفريق، منذ وصول برونو فيرنانديش في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وسيقوم يونايتد ببيع لينجارد في السوق الصيفي، ليس فقط لأنه سيكون فائضاً عن الحاجة بعد ضم سانشو في المستقبل غير البعيد، بل أيضاً لعدم ثقة سولشاير فيه.

ولن يتغير وضع لينغارد حتى نهاية الموسم وفقاً للموقع، بانحصار مشاركته في المباريات الأقل أهمية بالنسبة للمدرب النرويجي.

ويتعرض الدولي الإنجليزي لانتقادات لاذعة من قبل المشجعين، لعدم تأثيره على أداء ونتائج الشياطين الحمر، ولفشله في التسجيل أو تقديم تمريرة حاسمة على مدار 12 شهراً.

وجاء انقلاب سولشاير على لينغارد بعد ارتباطه بوكيل الأعمال المثير للجدل مينو رايولا، الذي لا يحظى بعلاقة جيدة مع الإدارة ومشجعي النادي.

ويسعى يونايتد للتعاقد مع جناح أو لاعب وسط، ويقال بأنه يفاضل بين جاك غريليش، وجيمس ماديسون إلى جانب سانشو، وذلك باستخدام المبلغ المنتظر من بيع بول بوغبا.