مانشستر يونايتد يستعد للتخلص من دافيد دي خيا

يستعد مانشستر يونايتد لتعزيز صفوفه من خلال التعاقد مع الحارس يان أوبلاك نجم أتلتيكو مدريد، لخلافة دافيد دي خيا الذي ترغب الإدارة في بيعه بحال وصول عرض مناسب.

وقالت صحيفة «ذا سن» البريطانية أن يونايتد يرغب في بيع حارسه الإسباني من أجل التعاقد مع المتألق أوبلاك.

وأضافت أن إدارة يونايتد تنوي تقديم راتب خيالي لإقناع الحارس السلوفيني بالرحيل عن الروخيبلانكوس هذا الصيف من خلال عرض بقيمة 375 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وأشارت إلى أن مسؤولي مانشستر يونايتد غير مقتنعين بمنح الفرصة للشاب دين هندرسون كحارس أول الموسم القادم، خاصة بعد المستوى الهزيل الذي ظهر عليه خلال لقاء ليفربول الذي خسره الشياطين الحمر بنتيجة 2-4 في الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد مستعد للتخلص من دافيد دي خيا

ويبدو مانشستر يونايتد مستعداً للسماح لـ دافيد دي خيا صاحب الـ 30 عاماً بالرحيل إلى أحد الأندية الكبيرة التي ترغب في ضمه، أو قد يعود إلى ناديه السابق أتلتيكو مدريد.

بدوره، نجح أوبلاك في قيادة أتلتيكو لحصد لقب الدوري الإسباني للمرة الـ 11 في تاريخه، والأولى منذ 2013، بعد منافسة قوية مع ريال مدريد حتى المرحلة الأخيرة من المسابقة، كما حصل على جائزة زامورا المقدمة لأفضل حارس مرمى في المسابقة.

وخرج مانشستر يونايتد بموسم صفري، عقب خسارته لقب الدوري الأوروبي مساء الأربعاء أمام فياريال الإسباني بركلات الترجيح 11 - 10، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 - 1.

وأهدر دافيد دي خيا الركلة الـ 11 ليونايتد مهدياً اللقب لفياريال.