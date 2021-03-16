مانشستر يونايتد يستعيد جهود كافاني قبل مواجهة ميلان

بدأ أولي غونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد إعداد فريقه للمواجهة المرتقبة أمام ميلان الخميس في إياب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

ويأمل المدرب النرويجي في عودة أربعة أو خمسة من لاعبيه المصابين قبل المباراة.

وكان يونايتد قد تعادل مع الروسونيري 1-1 في مواجهة الذهاب الخميس الماضي، وبات يأمل في حسم بطاقة التأهل لربع النهائي الخميس القادم.

ويتوقع سولشاير استعادة المهاجمين إيدينسون كافاني وأنتوني مارسيال، بعد أن غاب الأوروغوياني في سبع من آخر ثماني مباريات للفريق، بينما خرج الفرنسي مصاباً خلال مباراة الذهاب أمام ميلان.

وقد يصبح دوني فان دي بيك، الغائب عن يونايتد منذ 22 فبراير، جاهزاً للعودة أيضاً، إضافة للنجم بول بوغبا الذي سجل آخر مشاركة له مع الفريق خلال المباراة التي انتهت بالتعادل مع إيفرتون 3-3 في السادس من فبراير الماضي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويتطلع مانشستر يونايتد إلى وضع أفضل في مباراة الإياب، خاصة مع عودة ماركوس راشفورد من الإصابة في الكاحل ومشاركته في المباراة التي انتهت بالفوز على ويست هام 1-0، كما بات الحارس دافيد دي خيا قادراً على العودة بعد إنهاء فترة العزل الذاتي.

وقال سولشاير عقب الفوز على ويست هام “أتمنى عودة أربعة أو خمسة لاعبين قبل هذه المباراة. نحن نأمل، من المرجح أن إيدينسون وأنتوني أصبحا لائقين. نأمل أن يكون دوني كذلك. بول ربما يتواجد مع الفريق. ودافيد عاد من العزل”.

"نتطلع لأسبوع كبير حيث سنشارك في الدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي. كما نأمل في استعادة بعض اللاعبين وتقديم مستوى جيد”.

وأبدى النرويجي سعادته بالموقف الذي قدمه لاعبوه بعد ثلاثة أيام من تلقي شباك الفريق هدفاً في الوقت القاتل منح ميلان التعادل 1-1.

وأضاف سولشاير “نرغب في أن نقدم ما هو أفضل مما قدمناه الموسم الماضي. نرغب في الوصول إلى النهائي، وأن نصعد في جدول الترتيب (بالدوري الإنجليزي)”.

وختم قائلاً “رد الفعل بعد التعادل بهدف متأخر من جانب ميلان، كان جيداً حقاً، لأنه لا يمكن توقع كيفية تأثير ذلك على الفريق”.