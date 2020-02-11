مانشستر يونايتد يستقر على أول أهدافه الصيفية

ترددت أنباء حول استقرار مدرب مانشستر يونايتد أولي غونار سولشاير على أولى صفقاته الصيفية المنتظرة، إذ أنه وضع جناح أستون فيلا جاك غريليش على رأس قائمة المطلوبين لتدعيم مشروعه.

وعبر الشاب عن نفسه كما ينبغي هذا الموسم، بتسجيل سبعة أهداف وتقديم خمس تمريرات حاسمة، منها هدف في أولد ترافورد في ديسمبر الماضي.

وجاء تركيز يونايتد على جناح الفيلانز، بعد ما تردد في الصحف البريطانية خلال الساعات القليلة الماضية، بأن بول بوغبا أبلغ الإدارة واللاعبين برغبته في الرحيل.

وسيسعى يونايتد لاستغلال العائد المادي من بيع بوغبا لتمويل صفقة غريليش وصفقة أخرى، لمنح المدرب النرويجي أكثر من خيار في الثلث الأخير من الملعب.

وتضم قائمة المطلوبين لتعويض بوغبا، لاعب وسط ليستر سيتي جايمس ماديسون، بعد الطفرة الهائلة في مستواه هذا الموسم.

واقترن اسم غريليش بيونايتد أكثر من مرة في السابق، إلا أن تركيز المدير التنفيذي إد ودوارد على صفقة برونو فيرنانديش، تسبب في تأجيل المفاوضات.

من جهة أخرى، تضاعفت فرص جيسي لينغارد في الرحيل، ليس فقط لتراجع مستواه، وإنما لموافقته على العمل مع وكيل الأعمال مينو رايولا، الذي توترت علاقته بمسؤولي النادي خلال الأسابيع الأخيرة أكثر من أي وقت مضى، بسبب تصريحاته الاستفزازية.