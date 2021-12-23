مانشستر يونايتد يستمع لعروض بيع بوغبا

بات مانشستر يونايتد مستعداً للاستماع إلى أي عروض مقدمة من أجل بيع النجم الدولي الفرنسي بول بوغبا لاعب خط الوسط الشهر القادم.

وينتهي عقد لاعب يوفنتوس السابق البالغ من العمر 28 عاماً مع فريق الشياطين الحمر في شهر يونيو المقبل.

وسيكون بإمكان النجم الفائز بكأس العالم 2018 البدء بالتفاوض مع أي طرف مهتم بخدماته مطلع العام القادم 2022 على أن ينتقل إلى صفوفه مجاناً بعد نهاية الموسم.

ولهذا السبب، لا يمانع مانشستر يونايتد بيع بوغبا في شهر يناير حتى لا يخسر خدماته دون مقابل خلال الصيف.

وتتسابق أندية أوروبا الكبرى مثل ريال مدريد وباريس سان جيرمان ويوفي وبرشلونة للظفر بتوقيع لاعب الوسط.