مانشستر يونايتد يستهدف بايل

يخطط مانشستر يونايتد لإخراج غاريث بايل من ورطته في ريال مدريد بعد اتساع الهوة بينه وبين المدرب زين الدين زيدان، الذي أخرجه من دائرة اهتماماته تماماً الموسم الماضي.

وأوضحت صحيفة "ماركا" المدريدية، أمس، أن نادي الشياطين الحمر، يتطلع للحصول على خدمات الجناح الويلزي، بينما يأمل ريال أن يتقدم الإنجليز بعرض للاعب، الذي انتقد الإدارة في تصريحات لشبكة “سكاي سبورت” قبل أيام متهماً إياها بتعطيل انتقاله في السابق.

وقالت الصحيفة أن ريال يستعد للتخلص من بايل بعد عودته من الاستحقاقات الدولية مع منتخب بلاده، لافتة إلى أن جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، يرغب في ضمه، لكن ناديه لا يملك المال الكافي لإبرام الصفقة.

وعلى الرغم من اقتناع بايل (31 عاماً) والنادي بحتمية الانفصال، إلا أن الأخير لم يتلقَّ حتى الآن أي عرض رسمي، مما يعني أن ريال مدريد سيضطر إلى دفع 34 مليون يورو للاعب خلال الموسمين المتبقيين من عقده، بينما لن يقبل بايل بالخروج إذا لم يجد من يدفع له راتباً مساوياً لما يتقاضاه حالياً.

ويأمل ريال مدريد أن يكون بايل التعاقد الثاني لمانشستر يونايتد هذا الصيف بعد حسم صفقة دوني فان دي بيك مقابل 44.5 مليون يورو قبل أيام، حتى يتخلص من كابوسه.