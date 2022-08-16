مانشستر يونايتد يستهدف ماتيوس كونيا لخلافة رونالدو

قالت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية اليوم الثلاثاء أن الهولندي إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد اختار النجم البرازيلي ماتيوس كونيا مهاجم أتلتيكو مدريد لتعويض الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو هذا الصيف.

ومع تزايد الشكوك حول استمرار "الدون" في صفوف الشياطين الحمر نظراً لتصرفاته خلال الأيام الماضية، بدأ تين هاغ يدرس الخيارات المتوفرة في سوق الانتقالات.

وبعدما كان تين هاغ يرغب ببقاء رونالدو، بات مدرب أياكس السابق يفضل تسهيل عملية نقله بعيداً عن ملعب أولد ترافورد وبأسرع وقت ممكن حتى لا تنخفض معنويات غرفة خلع الملابس بسببه.

ما هي قيمة ماتيوس كونيا ؟

وبات مهاجم أتلتيكو مدريد الذي تبلغ قيمته قرابة 45 مليون جنيه استرليني مرشحاً أساسياً لخلافة رونالدو في يونايتد.

ومع تألق الإسباني ألفارو موراتا مع الروخيبلانكوس، ورغبته في الاستمرار بالعمل تحت إشراف الأرجنتيني دييغو سيميوني، يبدو أن كونيا سيكون اللاعب الذي سيرحل عن ملعب واندا ميتروبوليتانو هذا الصيف.