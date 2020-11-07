مانشستر يونايتد يستيقظ على حساب إيفرتون المتعثر

انتهت قمة المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي بين إيفرتون وضيفه مانشستر يونايتد على ملعب غوديسون بارك بفوز الضيوف بثلاثة أهداف لهدف، ليتكبد أصحاب الأرض الهزيمة الثالثة على التوالي.

دخل مانشستر القمة في غياب بول بوغبا ودوني فان دي بيك مرة أخرى، إذ فضل المدرب أولي غونار سولشاير إشراك برونو فيرنانديش مع سكوت ماكتوميناي وفريد في خط الوسط.

في المقابل عوض كارلو أنشيلوتي غياب ريتشارليسون بالدفع ببيرنارد الذي افتتح التسجيل في الدقيقة العشرين بعد أن توغل من الناحية اليسرى وسدد بين ساقي آرون وان بيساكا على يمين الحارس دافيد دي خيا.

التعادل لم يتأخر كثيراً، إذ عادل فيرنانديش الكفة بعد أقل من خمس دقائق برأسية محكمة في شباك جوردان بيكفورد، من عرضية الظهير لوك شو.

تقدم يونايتد في النتيجة بالدقيقة 33 بعد أن حول فيرنانديش عرضية خطيرة مرت بمحاذاة رأس ماركوس راشفورد وسكنت شباك بيكفورد.

واختتم البرتغالي فيرنانديش عرضه المميز بتقديم تمريرة الهدف الثالث للبديل إيدينسون كافاني في الوقت بدل الضائع، ليسجل الأوروغوياني الهدف الأول له بقميص يونايتد.

رفع هذا الانتصار رصيد مانشستر يونايتد إلى 10 نقاط من 7 مباريات، فيما توقف رصيد إيفرتون عند 13 نقطة لكن من 8 مباريات.