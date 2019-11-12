مانشستر يونايتد يسعى لاستغلال أزمة رونالدو في يوفنتوس

قال موقع "كالتشيوميركاتو" أن إد وودوارد نائب رئيس مانشستر يونايتد ناقش مع مجلس الإدارة فكرة التعاقد مع كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 34 عاماً، والذي يعيش فترة صعبة مع يوفنتوس.

وتابع: "تعتقد إدارة يونايتد أن هذا هو التوقيت المثالي لفتح باب التفاوض، في خضم أزمة رونالدو المستمرة مع ماوريتسيو ساري مدرب يوفنتوس".

وذكر الموقع أنه في حال اتساع هوة الخلاف بين اللاعب ومدربه، فإن البرتغالي قد يغادر الدوري الإيطالي في وقت قريب.

وعرف رونالدو تألقاً لافتاً عندما انتقل إلى أولد ترافورد عام 2003 قادماً من سبورتينغ لشبونة، حيث قاد الشياطين الحمر للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في 2008، وفي العام ذاته اقتنص جائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى قبل أن يرحل إلى ريال مدريد عام 2009.

وأثار ساري دهشة المتابعين في مناسبتين، الأولى حين قام بتغيير "صاروخ ماديرا" أمام لوكوموتيف موسكو الأسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا، والثانية بعدما قام باستبداله أيضاً أمام ميلان في الدقيقة 55، وأشرك باولو ديبالا بدلاً منه ضمن الدوري الإيطالي.

ورصدت الكاميرات غضب رونالدو الواضح، من الاستبدال الذي لم يعتد عليه في مسيرته، سواء مع مانشستر يونايتد أو ريال مدريد.

يذكر أن ساري تحجج بمعاناة رونالدو من الإصابة في كلتا المناسبتين مشيراً إلى أنه أراد إراحة الهداف البرتغالي وعدم تعريض ركبته لضغوط إضافية.

وأشارت تقارير إلى أن رونالدو قام بسب ساري بعد استبداله، إلا أن النادي الإيطالي لن يوقع على المهاجم أي عقوبة.