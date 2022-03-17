مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع توخيل قبل نهاية الموسم

قالت صحيفة "دايلي ستار" البريطانية أن مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع المدير الفني الألماني توماس توخيل قبل انتهاء الموسم الجاري.

وكان مدرب تشيلسي قد أكد قبل أيام أنه لا يفكر بالرحيل عن النادي اللندني هذا الموسم رغم المشاكل التي يمر بها جراء العقوبات المفروضة من قبل الحكومة البريطانية على مالكه الروسي رومان آبراموفيتش.

ولعب المدير الفني الألماني دوراً رئيسياً في قيادة البلوز للظفر بلقب دوري أبطال أوروبا العام الماضي، كما أوصله هذا الموسم إلى ربع نهائي البطولة.

وتجاوز الفريق أمس عقبة ليل في دور الـ 16 من دوري الأبطال بمجموع المواجهتين 4-1.

ويمتد عقد توخيل البالغ من العمر 48 عاماً مع النادي اللندني حتى صيف عام 2024.