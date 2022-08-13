مانشستر يونايتد يسقط أمام برينتفورد برباعية نظيفة

سقط مانشستر يونايتد بصورة مفاجئة أمام مستضيفه برينتفورد وبرباعيةٍ دون رد اليوم السبت في مباراة شهدها ملعب غريفين بارك ضمن المرحلة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهذه الخسارة الثانية على التوالي لفريق الشياطين الحمر بعد الأولى الأسبوع الماضي أمام برايتون بنتيجة 1-2.

وفي اللقاء الذي شهد مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منذ البداية، تسببت أخطاء الحارس الإسباني دافيد دي خيا ولاعب خط الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن في منح أصحاب الضيافة التقدم مبكراً بهدفين دون رد.

وجاء الهدف الأول بتسديدة بيليندا جوشوا دا سيلفا التي عجز دي خيا عن التصدي لها بصورة غريبة لتمر الكرة من تحته وتسكن الشباك بعد مرور 10 دقائق على البداية.

وأضاف ماثياس يانسين الهدف الثاني بعد خطأ دفاعي من إريكسن في الدقيقة 18.

وسجل بن مي الهدف الثالث برأسية مستغلاً تغطية يونايتد الدفاعية السيئة بعد مرور 30 دقيقة على البداية.

واختتم بريان مبيومو أهداف المباراة من هجمة مرتدة متقنة في الدقيقة 35.

ورفع برينتفورد رصيده بهذا الانتصار الثمين والتاريخي إلى 4 نقاط في المركز الثالث مؤقتاً، بعد تعادله في الجولة الأولى مع ليستر سيتي 2-2.

أما يونايتد فبقي رصيده خالياً من النقاط من مباراتين ليتذيل الترتيب العام.

مانشستر يونايتد يواجه ليفربول

يذكر أن فريق المدير الفني الهولندي إيريك تين هاغ على موعدٍ مع مباراة قمة المرحلة القادمة أمام غريمه التاريخي ليفربول.