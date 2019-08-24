مانشستر يونايتد يسقط أمام بالاس في أولد ترافورد

سقط مانشستر يونايتد لأول مرة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تعرض للهزيمة في لقاء جرى على ملعبه أولد ترافورد أمام ضيفه كريستال بالاس بهدف لاثنين ضمن المرحلة الثالثة.

شهدت المباراة إهدار ماركوس راشفورد ركلة جزاء منحها الحكم بول تيرني للشياطين الحمر، كانت كفيلة بتعديل النتيجة التي كانت تشير لتقدم الضيوف بهدفٍ سجله جوردان آيو في الدقيقة 32.

وهذه هي الركلة الأولى التي يهدرها راشفورد في مسيرته مع يونايتد، وهو الذي بات منفذ ركلات الجزاء، بعد قرار المدرب أولي غونار سولشاير بمنع زميله بول بوغبا من تنفيذها بعد إهداره هو الآخر ركلة جزاء الأسبوع الماضي.

ونجح الشاب دانييل جيمس بإدراك التعادل في الدقيقة 89 من تسديدة متقنة، وشعر عشاق يونايتد بعدها بأن التعويض قريب بعد احتساب خمس دقائق كوقت بدل ضائع، لكن شباك الحارس دافيد دي خيا تلقت هدفاً قاتلاً حمل إمضاء باتريك فان آنهولت ليسجل الفريق اللندني أول انتصار على يونايتد في تاريخ البطولة.

بهذه الهزيمة، واصل مانشستر يونايتد إهداره للنقاط للمرحلة الثانية على التوالي، بعدما سبق له وأن تعثر بالتعادل في المرحلة الماضية مع ولفرهامبتون 1-1، وتجمد رصيده عند 4 نقاط وهو نفس رصيد كريستال بالاس الفائز.