مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل مع ساوثهامبتون

نجح ساوثهامبتون في انتزاع نقطة ثمين بالتعادل مع مانشستر يونايتد بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

خلال المباراة التي أقيمت على ملعب سانت ميريز، تمكن يونايتد من التقدم عن طريق دانييل جيمس، في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول بتسديدة جميلة، وظل تقدمه قائماً حتى الدقيقة 58، عندما أدرك يانيك فيسترغارد التعادل لأصحاب الأرض.

واستطاع ساوثهامبتون الحفاظ على هذه النتيجة رغم الهجوم المتواصل للضيوف، ولعبه بـ 10 لاعبين فقط بداية من الدقيقة 73، حينما حصل كيفين دانسو على الإنذار الثاني وتعرض للطرد.

ورفع كلا الفريقين بهذه النتيجة رصيده نقطة وحيدة، وصل بها يونايتد للنقطة الخامسة، بينما وصل ساوثهامبتون للنقطة الرابعة.