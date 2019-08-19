مانشستر يونايتد يسقط في فخ التعادل مع ولفرهامبتون

سقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل مع مستضيفه ولفرهامبتون بهدفٍ لكلٍ منهما في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مولينو ضمن المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيطر الشياطين الحمر على مجريات الشوط الأول دون تهديد حقيقي على المرمى، مع ضغط كبير على أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 27، توغل ماركوس راشفورد من الجانب الأيسر، للملعب وقام بتمرير تمريرة إلى أنتوني مارسيال الذي سددها بقوة في الشباك معلناً عن هدفه رقم 50 مع يونايتد.

في الدقيقة 55، تمكن روبن نيفيز من خطف هدف التعادل لصالح الذئاب، بتسديدة قوية من خارج المنطقة، بعد عرضية أرضية من ركنية.

وبعد هدف ولفرهامبتون بعشر دقائق تقريبا، سقط بول بوغبا داخل منطقة جزاء أصحاب الأرض، ليحتسب الحكم ركلة جزاء تقدم الفرنسي لتنفيذها، إلا أنه سددها في منتصف المرمى وتمكن الحارس روي باتريسيو من التصدي لها، لتنتهي المباراة بعدها بالتعادل بهدفٍ لكلٍ منهما.