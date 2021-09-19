مانشستر يونايتد يسمح لسولشاير ببيع 7 لاعبين في يناير

يبدو مدرب مانشستر يونايتد أولي غونار سولشاير على أتم الاستعداد لبيع سبعة لاعبين من الفريق الأول خلال سوق الانتقالات الشتوي في يناير القادم.

ويخطط المدير الفني النرويجي منذ الآن للتضحية بعدة لاعبين من أجل تعويضهم بتعاقدات جديدة تقوي الفريق.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن النادي سيضع 7 لاعبين في سوق الانتقالات هم جيسي لينغارد ودوني فان دي بيك وفيل جونز وإيريك بايلي وأنتوني مارسيال وديوغو دالوت وأليكس تيليش.

وفشل هؤلاء اللاعبون في فرض أنفسهم مع مانشستر يونايتد الذي تعرض لخسارة مفاجئة الثلاثاء الماضي أمام مستضيفه يانغ بويز السويسري 1-2 في افتتاح منافسات دوري أبطال أوروبا.

وشهد اللقاء طرد الظهير آرون وان بيساكا وارتكاب البديل لينغارد خطأ فادحاً بتمريرة نجم عنها هدف انتصار السويسريين.