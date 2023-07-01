مانشستر يونايتد يضاعف أجور سفيان أمرابط

توصل مانشستر يونايتد لاتفاق مع النجم الدولي المغربي سفيان أمرابط حول البنود الشخصية بانتظار التفاهم مع فيورنتينا حول قيمة الصفقة.

يطالب الفيولا بنحو 30 مليون يورو على الأقل مقابل التخلي عن لاعب خط الوسط المتألق الذي بات مطلباً لعدة أندية أوروبية كبيرة على غرار بايرن ميونخ وأي سي ميلان وأتلتيكو مدريد.

كما حاول برشلونة اقتناص صاحب الـ 26 عاماً في شهر يناير الماضي، إلا أنه لم يستطع توفير القيمة المطلوبة لإنجاح الصفقة.

ويمتد العقد الذي يربط أمرابط بفيورنتينا حتى صيف عام 2024، مع إمكانية التمديد لعام آخر، إلا أن رحلة نجم خط الوسط مع الفريق الإيطالي وصلت إلى نهايتها على ما يبدو، مما يعني أن الإدارة ستكون مطالبة ببيعه في أسرع وقت ممكن حتى لا يغادر مجاناً بعد انتهاء الموسم المقبل.

وكشفت شبكة "راي سبورت" الإيطالية أن مانشستر يونايتد اتفق على مضاعفة أجور اللاعب التي يتقاضاها حالياً، بانتظار دفع المبلغ المطلوب من الفيولا لإتمام التعاقد.

يذكر أن أمرابط لفت الأنظار خصوصاً بعد مشاركته الاستثنائية رفقة منتخب المغرب في بطولة كأس العالم قطر 2022 نهاية العام الماضي وقيادته "أسود الأطلس" لاحتلال المركز الرابع في حادثة غير مسبوقة.