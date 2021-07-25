مانشستر يونايتد يضحي بمارسيال لجلب هالاند

قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن مانشستر يونايتد بات أحد أبرز المهتمين بضم النجم النرويجي إيرلينغ هالاند من بوروسيا دورتموند.

ويخطط النادي الإنجليزي لتقديم أنتوني مارسيال في صفقة تبادلية إضافة إلى مبلغ مالي لم يتم الكشف عنه، بهدف تخفيض قيمة الصفقة الكلية.

هل سيستغني دورتموند عن هالاند ؟

وخاض صاحب الـ 21 عاماً 43 مباراة مع دورتموند سجل خلالها 40 هدفاً ليصبح من أكثر اللاعبين المطلوبين في أوروبا هذا الصيف.

بدوره، بات دور مارسيال صاحب الـ 25 عاماً مع الشياطين الحمر ثانوياً، نظراً لتقلب مستواه وكثرة إصاباته.

يذكر أن يونايتد تعاقد مؤخراً مع جايدون سانشو زميل هالاند السابق في الفريق الألماني مقابل 85 مليون يورو، ويبدو بالتالي من المستبعد أن يوافق دورتموند على التخلي عن نجمه الأول خلال سوق الانتقالات الجاري بأقل من 175 مليون يورو بأي حال من الأحوال.