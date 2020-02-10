مانشستر يونايتد يضع شرطاً تعجيزياً لرحيل بوغبا

يدرك مانشستر يونايتد جلياً رغبة نجمه بول بوغبا في الرحيل الصيف القادم.

ويغيب الدولي الفرنسي عن الشياطين الحمر منذ عدة أشهر بسبب الإصابة ومن المتوقع أن يستمر غيابه حتى قبل نهاية الموسم بعدة مباريات.

وقد وضع النادي الإنجليزي شرطاً لرحيل لاعب الوسط وفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية، اعتبره الكثيرون تعجيزياً، إذ طالب يونايتد الفريق الذي يسعى لضم الفرنسي بدفع 175 مليون يورو.

وكان فريق مدينة الشمال قد طلب الموسم الماضي من الفرق التي تود التعاقد مع بوغبا تقديم 200 مليون يورو للتعاقد معه، إلا أن الأمر لم يتم.

وبسبب غياب اللاعب عن المباريات، يبدو أن يونايتد قرر تخفيض السعر المطلوب إلى 175 مليون، وسيتولى وكيل الأعمال مينو رايولا مسؤولية البحث عن نادٍ يوافق على هذه الشروط.

ويعاني بوغبا من موسم سيء مع مانشستر يونايتد، حيث أبعدته إصابة في الكاحل عن معظم المواجهات، ولم يخض سوى 7 مباريات من أصل 25 في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، ومباراة واحدة في كأس كاراباو.

ولم يعد ريال مدريد وفقاً للصحيفة لديه نفس شغف الموسم الماضي للتعاقد مع بوغبا، بسبب الأداء الذي يقدمه فيدي فالفيردي هذا الموسم.